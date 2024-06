(Santa Fe) Une juge du Nouveau-Mexique devrait examiner lors d’une audience vendredi s’il convient de contraindre une armurière de plateau à témoigner lors du procès pour homicide involontaire de l’acteur Alec Baldwin pour la fusillade mortelle, il y a près de trois ans, d’une directrice de la photographie lors de la répétition du western Rust.

Morgan Lee Associated Press

Les procureures demandent une ordonnance du tribunal pour qu’Hannah Gutierrez-Reed témoigne avec l’immunité contre des poursuites connexes. Gutierrez-Reed a été reconnue coupable en mars d’homicide involontaire pour son rôle dans la mort d’Halyna Hutchins, sur le plateau de tournage d’un ranch.

Baldwin a joué un rôle important lors du précédent procès, qui a mis en lumière les protocoles de sécurité concernant les armes à feu et son autorité en tant que coproducteur et acteur principal de Rust.

« Le jury devrait entendre toutes les informations dont Mme Gutierrez dispose concernant M. Baldwin, à la fois disculpatoires et inculpatoires », ont déclaré les procureures spéciales Mari Morrissey et Erlinda Johnson dans les dossiers judiciaires. « Les avocats des deux parties devraient être autorisés à contre-interroger pleinement Mme Gutierrez. »

Baldwin et Gutierrez-Reed s’opposent tous deux aux efforts visant à la contraindre à témoigner.

PHOTO DAVID DEE DELGADO, ARCHIVES REUTERS Alec Baldwin

Lors d’un entretien préalable au procès en mai, Gutierrez-Reed a exercé son droit du cinquième amendement contre l’auto-incrimination et a refusé de répondre aux questions. Ses avocats affirment que la contraindre à témoigner, même avec l’immunité, « éliminerait pratiquement » la possibilité d’un appel équitable et d’un éventuel nouveau procès. Elle lutte également contre une autre accusation de port d’arme à feu dans un bar de Santa Fe quelques semaines avant la fusillade mortelle.

Lors de l’audience de vendredi, la juge Mary Marlowe Sommer devrait également examiner deux demandes de la défense visant à faire échouer le procès en arguant que Baldwin n’avait aucune raison de croire que l’arme pouvait contenir des balles réelles et qu’elle a été fortement endommagée lors des tests médico-légaux effectués par le FBI, avant de pouvoir être examinée pour détecter d’éventuelles modifications susceptibles de disculper l’acteur.

« Le gouvernement a pris la preuve la plus cruciale dans cette affaire – l’arme à feu – et l’a détruite en la frappant à plusieurs reprises et inutilement avec un maillet », ont déclaré les avocats de la défense dans les documents déposés au tribunal. « Les agents du gouvernement savaient que l’arme à feu ne survivrait pas. »

Lors de la répétition fatale du 21 octobre 2021, Baldwin pointait son arme sur Mme Hutchins lorsqu’elle a tiré, la tuant et blessant le réalisateur Joel Souza, qui a survécu. Baldwin dit qu’il a retiré le marteau de l’arme, mais qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette.

PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une partie du plateau de tournage de Rust.

Les procureures prévoient de présenter au procès des preuves qui, selon elles, montrent que l’arme à feu « n’aurait pas pu tirer sans avoir appuyé sur la gâchette » et fonctionnait correctement avant le tir.

Lors du procès de Gutierrez-Reed, un expert du FBI a déclaré que l’arme était entièrement fonctionnelle et dotée de dispositifs de sécurité lorsqu’elle est arrivée dans un laboratoire du FBI. L’expert a affirmé qu’il avait dû frapper l’arme complètement armée avec un maillet et la casser pour que l’arme puisse tirer sans appuyer sur la gâchette.

Baldwin a plaidé non coupable de l’accusation d’homicide involontaire, passible d’une peine maximale de 18 mois de prison.

La juge Marlowe Sommer avait précédemment rejeté une autre requête en irrecevabilité de Baldwin, estimant que le grand jury était en mesure de rendre un jugement indépendant sur l’acte d’accusation.

L’année dernière, les procureures spéciales ont rejeté l’accusation d’homicide involontaire contre Baldwin, affirmant qu’ils avaient été informés que l’arme avait peut-être été modifiée avant la fusillade et fonctionnait mal. Mais elles ont changé de cap après avoir reçu une nouvelle analyse de l’arme et ont réussi à obtenir une mise en accusation devant le grand jury.