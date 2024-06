PHOTO JEFFERSON SIEGEL, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Le cinéaste québécois Martin Villeneuve, frère de Denis, permettra à Jonathan Majors de reprendre sa carrière au grand écran avec le film Merciless, selon le site Deadline.

L’acteur américain, qui a évité la prison après avoir été reconnu coupable d’agression sur son ex-compagne en décembre dernier, était sur une lancée après avoir enchaîné des rôles majeurs dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania et Creed III pour commencer 2023.

Tiré d’un scénario de Frank Hannah, Merciless est un suspense qui raconte l’histoire d’un agent de la CIA sur la trace des malfaiteurs qui ont enlevé sa conjointe. Le tournage se tiendra en Saskatchewan, à l’automne.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Martin Villeneuve

Martin Villeneuve, réalisateur de Mars et Avril et du plus récent Les 12 travaux d’Imelda, est soutenu par le producteur Christopher Tuffin, l’un des hommes derrière Sound of Freedom, succès au box-office l’an dernier avec des recettes de 250 millions US.