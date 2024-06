Donald Sutherland, connu pour ses rôles dans The Dirty Dozen, M*A*S*H, Animal House, Pride & Prejudice et les films The Hunger Games, est mort à l’âge de 88 ans.

Natif du Nouveau-Brunswick, il s’est vu remettre un Oscar d’honneur en 2017. Il est père de cinq enfants, dont Kiefer Sutherland, vedette de la série 24 et de plusieurs films.

Le premier ministre Justin Trudeau a regretté la disparition de ce « fier Canadien », « un grand acteur qui a œuvré dans l’industrie du cinéma international pendant bien des décennies ». « C’est un moment très triste, je pense à Kiefer et à toute la famille Sutherland, mais je pense aussi à la communauté des artistes à travers le pays qui en ont perdu un autre grand aujourd’hui », a-t-il réagi en marge d’une annonce en Nouvelle-Écosse, jeudi après-midi.

Il s’est souvenu d’une rencontre avec Donald Sutherland alors qu’il était jeune homme. « J’étais totalement en admiration. Il avait une présence impressionnante, et son exerçait son art avec brio », a raconté le premier ministre, qui a appris le décès de l’artiste alors qu’il était au lutrin.

Avec la collaboration de Mélanie Marquis, La Presse

Donald Sutherland en cinq films

Le Canadien Donald Sutherland a joué dans près de 200 films et séries avec des réalisateurs talentueux comme Fellini (Casanova), Altman (M. A. S. H.) ou encore Oliver Stone (JFK). L’acteur polymorphe, qui a connu une fin de carrière prolifique, avait reçu un Oscar d’honneur en 2017.

1. M. A. S. H. (1970)

PHOTO TIRÉE D’IMDB Donald Sutherland et Elliott Gould dans M*A*S*H

Cette farce antimilitariste de Robert Altman révèle Donald Sutherland qui, trois ans plus tôt, avait déjà participé au Douze salopards, brûlot pacifiste réalisé par Robert Aldrich sorti pendant la guerre du Vietnam.

Trois jeunes chirurgiens, parmi lesquels Donald Sutherland, vont semer le désordre dans une base de l’armée américaine en Corée. Envoyés pour soigner les blessés, les trois hommes, adeptes des femmes et de l’alcool, vont participer à cette guerre cruelle dans la joie et la bonne humeur.

M*A*S*H vaut à Donald Sutherland, lui-même militant pacifiste, une nomination aux Golden Globes.

2. Klute (1971)

PHOTO TIRÉE D’IMDB Klute

Dans ce thriller d’ambiance, Donald Sutherland incarne John Klute, un détective privé mystérieux, parti à la recherche d’un homme qui a disparu dans d’étranges circonstances. Sur sa piste, il rencontre Jane Fonda, une prostituée pas ordinaire, harcelée au téléphone par un maniaque sexuel. L’actrice, sa compagne de l’époque, reçoit un Oscar et un Golden Globe pour ce rôle.

3. Casanova (1977)

PHOTO TIRÉE D’IMDB Casanova

Il n’était pas son premier choix, mais Federico Fellini finit par choisir Donald Sutherland pour incarner sa vision du séducteur « sans âme, vide de sens ».

Le réalisateur détestait Casanova et l’acteur canadien lui sert d’abord de défouloir. Il le poudre, le grime, le rase pour lui agrandir le front et le transformer en pantin obscène.

Mais en définitive, l’acteur, sous le charme capricieux du réalisateur, confiait à Libération que « le tournage fut en fait comme un long ébat amoureux ». À la fin, « il m’a offert une montre en or avec ces mots gravés : “Avec tout mon amour, Federico”. J’aurais pu arrêter ma carrière à ce moment-là. »

4. JFK (1991)

PHOTO TIRÉE D’IMDB Kevin Costner et Donald Sutherland dans JFK

Dans l’enquête sur l’assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy, un procureur va plus loin que la vérité donnée par les autorités. Sutherland joue le rôle de Mister X, la mystérieuse source anonyme qui donne des informations cruciales sur l’entourage du président.

Le film d’Oliver Stone est un grand succès, 16 nominations et cinq récompenses (Oscars, Golden Globes et Bafta), mais aucune pour Sutherland.

5. Hunger Games (2012-2015)

PHOTO TIRÉE D’IMDB Hunger Games

Donald Sutherland joue le rôle du président Coriolanus Snow, dictateur cruel de « Panem » nation née des cendres de l’Amérique du Nord postapocalyptique, dans Hunger Games. Il excelle en tourmenteur implacable de l’héroïne Jennifer Lawrence.