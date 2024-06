États-Unis Un studio chrétien en croisade contre la « culture woke » d’Hollywood

(Los Angeles) Exploiter les failles d’Hollywood et sa supposée « culture woke » : voilà le leitmotiv d’Angel Studios, maison de production chrétienne qui a fait un carton l’été dernier avec le film Sound of Freedom, encensé par la droite américaine et les complotistes QAnon.