(Prague) L’acteur Viggo Mortensen, connu pour son rôle d’Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, sera récompensé lors du festival tchèque du cinéma de Karlovy Vary, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Agence France-Presse

L’acteur et réalisateur américano-danois de 65 ans recevra le prix du président du festival lors de la cérémonie d’ouverture le 28 juin, a déclaré à la presse le président du festival, Jiri Bartoska.

Viggo Mortensen « présentera au festival le film Jusqu’au bout du monde qu’il a réalisé et dans lequel il joue l’un des rôles principaux », a ajouté Bartoska, qui est un acteur tchèque populaire.

Parmi les autres grands invités de Karlovy Vary figurent Clive Owen, la vedette de Closer et de Sin City, et Steven Soderbergh, le réalisateur de Erin Brockovich et de Traffic.

Soderbergh présentera ses films Mr Kneff et Kafka, qui se déroulent tous deux dans la capitale tchèque et sont consacrés à l’écrivain Franz Kafka, né à Prague.

Owen et Soderbergh recevront eux aussi le prix du président du festival, tout comme l’acteur et réalisateur allemand Daniel Bruehl, connu pour ses rôles dans Inglourious Basterds et Rush.

L’acteur britannique oscarisé Geoffrey Rush, connu pour Shine, Le discours d’un roi et Pirates des Caraïbes, sera membre du jury du festival.

La 58e édition du festival de Karlovy Vary, ville thermale de l’ouest de la République tchèque, se déroulera du 28 juin au 6 juillet.

L’année dernière, le festival a accueilli plus de 123 000 spectateurs.