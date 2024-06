(Toronto) Un documentaire sur Elton John et une comédie d’horreur avec Amy Adams sur une mère au foyer dont la vie devient surréaliste seront présentés en première mondiale au Festival international du film de Toronto (TIFF).

La Presse Canadienne

Elton John : Never Too Late promet de « tirer le rideau » sur la vie de la mégavedette et est coréalisé par R. J Cutler et le Torontois David Furnish, le mari d’Elton John.

Nightbitch, de Marielle Heller, rejoint une programmation comprenant le film d’espionnage sud-coréen Harbin, réalisé par Woo Min-ho, et l’aventure animée de science-fiction The Wild Robot, réalisée par Chris Saunders avec la voix de Lupita Nyong’o qui incarne un robot naufragé.

Le festival prévoit également rendre hommage au cinéaste torontois David Cronenberg en lui remettant le prix Norman Jewison Career Achievement et à Amy Adams en lui remettant un prix d’interprète, lors de la cérémonie des Tribute Awards, le 8 septembre. L’ottavienne Sandra Oh a été nommée présidente d’honneur du gala.

Le drame de science-fiction de Mike Flanagan The Life of Chuck, mettant en vedette Tom Hiddleston et basé sur la nouvelle de Stephen King de 2020, ainsi que le film sur le passage à l’âge adulte Rez Ball, réalisé par Sydney Freeland et produit par LeBron James, seront aussi au festival.

La 49e édition du TIFF se déroulera du 5 au 15 septembre.

