Le réalisateur Érik Canuel est mort ce samedi 15 juin des suites d’une leucémie à plasmocytes secondaire fulgurante, nous informe le communiqué de presse de son agence de communications.

La Presse

Celui qui a réalisé les films La loi du cochon, Nez rouge, Le Survenant, Le dernier tunnel et Bon Cop Bad Cop, ainsi que les séries télé Transplant, Ransom, Flashpoint et The Hunger, combattait depuis 7 ans un myélome multiple.

Plus de détails à venir...