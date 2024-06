Lancé au Festival de Cannes, Megalopolis, ambitieux film de Francis Ford Coppola qu’il a lui-même financé, arrivera en salle le 27 septembre par la voie du distributeur Lionsgate.

Le réalisateur de la trilogie The Godfather et d’Apocalypse Now a mijoté ce projet pendant 45 ans. Aujourd’hui âgé de 85 ans, il a investi 120 millions pour le concrétiser.

Le résultat a cependant divisé la critique. Notre chroniqueur Marc Cassivi a qualifié l’œuvre d’« accident de char romain ».

Mettant en vedette Adam Driver (House of Gucci, Marriage Story) dans le rôle de l’architecte Cesar Catilina, Megalopolis se déroule dans une métropole futuriste appelée New Rome. À la suite d’une catastrophe qui a ravagé la ville, il souhaite en faire une utopie.

Le film compte sur une brillante distribution composée entre autres de Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight et Laurence Fishburne.