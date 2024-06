(Los Angeles) Le deuxième épisode du film d’animation Inside Out 2 consacré aux affres de l’adolescence a fait une entrée fracassante au box-office nord-américain, raflant 155 millions de dollars dès sa sortie, selon les données fournies dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Dans cette suite très attendue du film des studios Pixar et Disney, l’héroïne, Riley, découvre avec la puberté de nouvelles émotions : Anxiété, Ennui, Embarras, ou encore Envie.

L’adolescente relègue à la deuxième place du classement les Bad Boys 4 quinquagénaires Will Smith et Martin Lawrence, qui cumulent 112 millions de dollars en deux semaines d’exploitation.

Les primates de Kingdom of the Planet of the Apes, dernier volet de la saga de science-fiction, bondissent pour leur part de deux places, avec 5,2 millions de dollars en un week-end, pour un total de plus de 157 millions de dollars en six semaines.

À la quatrième place, The Garfield Movie, l’adaptation par Sony des aventures humoristiques du célèbre chat, perd du terrain, mais a engrangé 78,5 millions de dollars en trois semaines.

The Watchers, thriller d’épouvante réalisé par Ishana Shyamalan, fille du cinéaste du même nom, recule également, à la cinquième position, avec plus de 13 millions de dollars cumulés.

Le reste du top 10