Les documentaristes Neil Diamond et Catherine Bainbridge lancent Rougemania à la Cinémathèque québécoise.

Dans Rougemania (Red Fever), dont il signe le scénario et la réalisation avec sa complice de Reel Injun, la documentariste canadienne Catherine Bainbridge (RUMBLE : The Indians Who Rocked the World), le photographe et cinéaste de la Nation crie Neil Diamond s’interroge sur la fascination qu’exercent sur les allochtones les cultures autochtones.

Parcourant l’Amérique et l’Europe, il démontre comment la culture populaire rend hommage, s’inspire, s’approprie ou caricature la culture des Premières Nations sans réellement les connaître.

Ce vendredi soir, les deux réalisateurs et le coproducteur exécutif Ernest Webb participeront à une période de questions-réponses suivant la projection de Rougemania de 19 h 30, à la Cinémathèque québécoise.

Afin de souligner la Journée nationale des peuples autochtones, le film sera également présenté le 21 juin, à 19 h, au cinéma du Musée. Rougemania sort aussi en salle vendredi.