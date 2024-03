L’acteur Emmet Walsh s’est éteint mardi dans le Vermont à l’âge de 88 ans, a confirmé son gérant Sandy Joseph.

Andrew Dalton Associated Press

Emmet Walsh a apporté son visage unique et sa présence troublante à plus de 100 films, dont Blood Simple, Blade Runner, Straight Time et The Jerk.

Son rôle le plus notoire est celui d’un détective privé texan véreux dans Blood Simple, le premier film de Joel et Ethan Coen, qui ont écrit le rôle pour Walsh. Ses personnages étaient souvent originaires du Sud, mais Walsh a grandi dans le Vermont, près de la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Il a commencé à jouer dans des films à la fin de la trentaine et travaillait encore alors qu’il était octogénaire.