PHOTO FOURNIE PAR DISTINCTIVE ASSETS VIA LA PRESSE CANADIENNE

(Montréal) Certains des meilleurs acteurs et réalisateurs d’Hollywood recevront une friandise fabriquée exclusivement au Québec pour célébrer leurs victoires aux Oscars — ou pour adoucir le goût amer de leur défaite.

Thomas MacDonald La Presse Canadienne

Le sagar, un sucre fin et moelleux dérivé de la sève d’érable produite dans la province, compte parmi les dizaines de cadeaux de luxe que les meilleurs acteurs et réalisateurs sélectionnés recevront de l’agence de marketing de Los Angeles, Distinctive Assets.

Bien qu’ils ne soient pas affiliés à la cérémonie de remise des prix, les somptueux sacs-cadeaux « Everyone Wins (Tout le monde gagne) » de la société sont devenus une curiosité de la fanfare annuelle des Oscars, suscitant avec succès du bruit médiatique et inspirant d’innombrables évaluations dans les tabloïds.

Dans un communiqué de presse de février, Distinctive Assets a laissé entendre que la valeur des sacs en dollars américains était dans les six chiffres.

Le fondateur de l’agence, Lash Fary, fait office d’arbitre en matière de cadeaux. Il vante sur les réseaux sociaux son pouvoir de choisir à la fois le contenu et les destinataires des colis convoités.

Cette année, l’Expérience Sagar du producteur québécois de sirop d’érable Érablière F. Carrier s’est retrouvée sur son radar. Désormais, des personnalités comme Danielle Brooks, America Ferrera et Mark Ruffalo devraient obtenir un échantillon du produit d’une valeur d’environ 1300 $ CAD, a confirmé Samuel Busque de Orion Suppliers, la société à l’origine de la campagne marketing Sagar Experience.

Il a expliqué que l’idée à l’origine du produit sucré était de créer un article de luxe d’attrait international enraciné dans l’histoire et la tradition québécoise.

« Nous constatons encore qu’au Québec, nous n’utilisons pas assez notre exotisme et nos produits pour expliquer et montrer au reste du monde à quel point nous sommes exclusifs et quel genre de produits de luxe nous pouvons offrir », a soutenu M. Busque dans une entrevue.

L’Expérience Sagar n’est pas le genre de sucre que Carey Mulligan ou Ryan Gosling peuvent simplement mettre dans leur café du matin. M. Busque l’a décrit comme un plat en soi avec une texture semblable à celle du coton et une légère note d’érable. Il s’agit en effet d’une « expérience complète », a-t-il promis.

En plus des sacs-cadeaux des Oscars, le produit est au centre d’ateliers dirigés par des chefs pour les invités de l’hôtel Fairmont Château Frontenac de Québec ce mois-ci. Une boutique en ligne pour l’Expérience Sagar se déploie lentement, a confié M. Busque. Le premier article qui y est vendu — « Sweet Ritual (Rituel sucré) », un coffret identique aux échantillons des célébrités — est apparu samedi soir. M. Busque a déclaré que des lots encore plus chers comprenant des accessoires tels que des boîtes en bois peintes à la main seraient disponibles prochainement.

Pour l’instant, cependant, Francis Carrier, propriétaire de l’Érablière F. Carrier, est tout simplement fier que son produit de la région rurale de la Beauce se soit rendu à Hollywood.

« C’est merveilleux », s’est-il réjoui samedi lors d’un entretien téléphonique. « C’est le plus beau début que l’on puisse avoir pour la commercialisation de notre produit, qui sort vraiment de l’ordinaire par rapport à tous les autres produits de l’érable. Nous sommes très fiers d’être aux Oscars justement pour cette raison. »