Ryan Gosling et Vincent René-Lortie parmi les Canadiens en lice

Ryan Gosling et Céline Song sont parmi les Canadiens en lice pour un Oscar, dimanche soir, lors du gala qui récompense les artisans du secteur du cinéma à Los Angeles.

La Presse Canadienne

Gosling, qui incarne le rôle de Ken dans le succès estival Barbie, est en lice pour le trophée du meilleur acteur de soutien.

Ryan Gosling doit interpréter en direct sur scène la ballade I’m Just Ken, qu’il chante dans le film. La chanson est également en compétition dans la catégorie des meilleures chansons originales.

Quant au premier long métrage de la scénariste et réalisatrice Celine Song, Past Lives, est en nomination dans la catégorie dans la prestigieuse catégorie du meilleur film, mais aussi dans celle du meilleur scénario original.

Le réalisateur montréalais Vincent René-Lortie, âgé de 30 ans, vivra aussi l’expérience des Oscars grâce à son film Invincible, sélectionné dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le réalisateur montréalais Vincent René-Lortie

Le cinéaste néo-écossais Ben Proudfoot, âgé de 33 ans, tentera pour sa part d’ajouter une deuxième statuette à sa collection, lui qui a remporté un Oscar en 2022 pour son court métrage The Queen of Basketball.

Cette fois, il pourrait être récompensé pour son court métrage documentaire The Last Repair Shop, qu’il a coréalisé avec Kris Bowers de Los Angeles.

Le musicien natif de Toronto Robbie Robertson, mort l’an dernier à l’âge de 80 ans, est aussi nommé pour sa musique originale du film Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

Une autre Torontoise, la cinéaste Nisha Pahuja, est à la recherche de la récompense pour le meilleur long métrage documentaire avec son film To Kill a Tiger.

La 96e cérémonie des Oscars, animée par Jimmy Kimmel, débutera à 19 h HAE, soit une heure plus tôt que d’habitude, et sera diffusée en direct sur ABC et CTV.

Le film à succès de Christopher Nolan, Oppenheimer, part largement favori avec 13 nominations, dont celle du meilleur film, de la meilleure réalisation et des meilleurs acteur et actrice pour ses vedettes Cillian Murphy Robert Downey Jr. et Emily Blunt.

Avec la collaboration de The Associated Press