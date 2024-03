Dominic Sessa, Paul Giamatti et Da'Vine Joy Randolph dans The Holdovers

(Hollywood) La comédie The Holdovers, nommée dans cinq catégories aux Oscars, a été accusée de plagiat par un scénariste britannique, selon le magazine Variety.

Agence France-Presse

Ces accusations, révélées samedi soir à la veille de la cérémonie, instillent le doute sur le film d’Alexander Payne, l’un des concurrents les plus sérieux face à Anatomie d’une chute pour l’Oscar du meilleur scénario original.

Le scénariste Simon Stephenson, qui a notamment co-écrit le script du dessin animé Pixar Luca, a écrit au syndicat des scénaristes (WGA) en janvier pour se plaindre de plagiat, selon des documents publiés par Variety.

Il accuse The Holdovers d’avoir repris des éléments clés de l’intrigue de Frisco, un scénario qui n’a jamais débouché sur un film, et de copier certaines scènes « ligne par ligne ».

Le scénariste assure pouvoir prouver ses accusations, avec un dossier constitué de preuves « vraiment accablantes ».

The Holdovers raconte l’histoire d’un professeur pédant et acariâtre, coincé pour les vacances de Noël avec un étudiant insolent et une cuisinière endeuillée dans un pensionnat américain des années 70.

Frisco était lui centré sur un médecin lassé de l’existence, forcé de s’occuper d’un jeune patient de 15 ans.

Alexander Payne et le scénariste de The Holdovers, David Hemingson, se sont refusés à tout commentaire, selon Variety.

M. Hemingson est le seul scénariste crédité pour The Holdovers. Mais M. Payne a précédemment expliqué qu’il avait participé à l’élaboration du scénario, et qu’il s’était inspiré d’un film français des années 1930 découvert lors d’un festival il y a plusieurs années.

« Je suis tout à fait conscient que les gens ont souvent des idées étonnamment similaires et qu’il est parfois possible d’emprunter quelques éléments, etc. Ce n’est pas le cas ici », a écrit M. Stephenson à la WGA, selon Variety. « Les deux scénarios sont identiques d’un point de vue légal et sont truffés des mêmes éléments uniques. »

M. Stephenson souligne par exemple les similitudes concernant une des premières scènes du film, où le protagoniste est réprimandé dans le bureau de son supérieur pour avoir fait du tort à un politicien.

Dans The Holdovers, ce moment advient car le professeur a mal noté le fils d’un sénateur américain. Dans Frisco, le médecin traite d’abrutie une membre du Congrès américain, qui est la mère d’un patient.

The Holdovers est en lice pour cinq Oscars dimanche : meilleur film, meilleur acteur pour Paul Giamatti, meilleur second rôle féminin pour Da’Vine Joy Randolph, meilleur scénario original et meilleur montage.