(Hollywood) Oppenheimer de Christopher Nolan a remporté l’Oscar du meilleur film dimanche, au terme d’une soirée qu’il a largement dominé en récoltant sept statuettes au total.

Andrew MARSZAL Agence France-Presse

Acclamé par la critique, ce portrait du père de la bombe atomique a connu un succès fracassant en salles, avec un milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Il devance notamment Barbie, Anatomie d’une chute, Poor Things et Winter Break, entre autres concurrents, lors d’une année unanimement reconnue pour la qualité des films en compétition.

Le portrait du père de la bombe atomique brossé par Christopher Nolan avait débloqué son compteur, avec l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour Robert Downey Jr.

PHOTO PATRICK T. FALLON, AGENCE FRANCE-PRESSE Robert Downey Jr

Il a aussi remporté les statuettes du meilleur montage et de la meilleure photographie, et est favori dans d’autres catégories techniques à venir.

Christopher Nolan est largement pressenti pour l’Oscar du meilleur réalisateur, face notamment à Justine Triet.

Et Cillian Murphy, qui prête ses traits au scientifique Robert Oppenheimer, a remporté l’Oscar du meilleur acteur, devant Paul Giamatti (Winter Break), Bradley Cooper (Maestro), Jeffrey Wright (American Fiction) et Colman Domingo (Rustin).

Anatomie d’une chute a été primé pour son scénario.

« Cela m’aidera à traverser ma crise de la quarantaine », a plaisanté la réalisatrice française Justine Triet, très émue dans son costume rayé.

« C’est une année folle », a-t-elle soufflé. Après la Palme d’Or à Cannes, Anatomie d’une chute a notamment été récompensé par deux Golden Globes et un Bafta – l’équivalent des Césars britanniques.

PHOTO PATRICK T. FALLON, AGENCE FRANCE-PRESSE Les réalisateurs et scénaristes français Arthur Harari et Justine Triet

Ce thriller judiciaire sur la dégringolade d’un couple dysfonctionnel d’artistes, où une écrivaine ambiguë incarnée par Sandra Hüller se retrouve accusée du meurtre de son mari, aura toutefois fort à faire pour voler la vedette à Oppenheimer.

Barbie assure le spectacle

Cette comédie d’Alexander Payne vient d’être accusée de plagiat à la veille de la cérémonie. De quoi ternir légèrement le sacre de son actrice Da’Vine Joy Randolph, élue meilleur second rôle féminin.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Da’Vine Joy Randolph a remporté l’Oscar du meilleur second rôle féminin

Le présentateur Jimmy Kimmel a lancé la soirée avec un sketch et des blagues sur Barbie, dont la réalisatrice Greta Gerwig et la vedette Margot Robbie, ont été snobées.

« Vous avez déjà gagné toutes les deux quelque chose de beaucoup plus important : la loterie génétique », a plaisanté l’humoriste, tout en rappelant à Ryan Gosling [Ken dans le film], à quel point il était « torride ».

Nommée dans huit catégories, la satire féministe devrait se contenter de récompenses secondaires. Mais après avoir dominé le box-office mondial l’an dernier, avec plus de 1,4 milliard de dollars de recettes, elle assure le show.

La vedette de la pop Billie Eilish a chanté What Was I Made For ?, le titre phare du film, sous des applaudissements nourris.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Billie Eilish chantant What Was I Made For ? du film Barbie.

Et Ryan Gosling, qui a marqué les esprits en Ken séduit par les sirènes du patriarcat, est encore à venir. Il interprétera sur scène sa chanson I’m Just Ken, ballade sur la fragilité de l’ego masculin.

Le début de soirée a aussi été marqué par le sacre du maître japonais Hayao Miyazaki, récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation pour Le Garçon et le Héron, récit fantastique sur le mystère des origines.

Stone meilleure actrice pour une deuxième fois

Déjà récompensée pour La La Land, Emma Stone a obtenu seconde statuette grâce à son personnage de Frankenstein au féminin dans le conte baroque Poor Things – honoré par trois Oscars techniques dès le début de la soirée.

PHOTO PATRICK T. FALLON, AGENCE FRANCE-PRESSE Emma Stone

La seconde, vedette de Killers of the Flower Moon pourrait devenir la première actrice amérindienne à remporter ce prix grâce au thriller historique de Martin Scorsese sur le massacre silencieux d’Amérindiens Osages dans les années 1920.

Sandra Hüller, qui joue l’écrivaine d’Anatomie d’une chute peut aussi encore créer la surprise.

L’actice allemande a d’ores et déjà de quoi se réjouir avec l’Oscar du meilleur film international attribué à The Zone of Interest, autre film dont elle est à l’affiche.

En l’absence d’Anatomie d’une chute – non retenu par les autorités françaises pour cette catégorie –, ce film britannique sur la vie insouciante d’une famille de nazis juste à côté d’Auschwitz était favori.

Son réalisateur Jonathan Glazer en a profité pour lancer un message de paix au Proche-Orient, actuellement miné par la guerre d’Israël à Gaza.

« Notre film montre comment la déshumanisation mène au pire », a rappelé le cinéaste juif, en estimant que les Israéliens morts le 7 octobre dans l’attaque du Hamas et les 31 000 morts palestiniens sont « tous victimes de cette déshumanisation ».

Plusieurs vedettes, dont Billie Eilish, Ramy Youssef et l’acteur français Swann Arlaud, ont arboré un écusson appelant au cessez-le-feu, tandis que plusieurs petites manifestations de militants se déroulaient dans les rues de Los Angeles.

Les atrocités de la guerre en Ukraine ont également été évoquées, avec l’Oscar du meilleur documentaire attribué à 20 Days in Mariupol, qui offre un aperçu glaçant du siège de la ville.