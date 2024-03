Les films Blackberry et Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, de la réalisatrice québécoise Ariane Louis-Seize, sont en tête des nominations cinématographiques pour les prix Écrans canadiens, avec respectivement 17 et 12 mentions.

La Presse Canadienne

Les nominations pour les prix ont été annoncées mercredi matin en vue des remises de trophées prévues fin mai. Les galas récompenseront les artisans du cinéma, de la télévision et des médias numériques.

Le film Blackberry, du réalisateur torontois Matt Johnson se retrouve notamment dans la catégorie du meilleur film et de la meilleure réalisation. Avec ses 17 mentions, il devient le film le plus nommé de l’histoire des prix, qui ont 11 ans.

Se déroulant à Waterloo, en Ontario, dans les années 1990, le film suit l’ascension et la chute spectaculaires du téléphone BlackBerry et de ses inventeurs. L’acteur Jay Baruchel est d’ailleurs en lice pour le prix de la meilleure interprétation dans un premier rôle pour une comédie.

La comédie dramatique d’Ariane Louis-Seize Vampire humaniste cherche suicidaire consentant se taille également une place de choix dans les nominations, avec un total de 12, dont les catégories meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario original.

Les jeunes acteurs Sara Montpetit et Félix-Antoine Bénard se disputeront quant à eux le prix de la meilleure interprétation dans un premier rôle pour une comédie.

Le film inspiré du célèbre livre de Kim Thuy, Ru, réalisé par Charles-Olivier Michaud, n’est pas en reste, avec neuf nominations, dont les prix de la meilleure direction photographique et la meilleure adaptation, signée par Jacques Davidts.

Suivent de près, les films Richelieu de Pier-Philippe Chevigny et Les chambres rouges de Pascal Plante, avec six et cinq nominations respectivement.

Le film de Monia Chokri, Simple comme Sylvain, qui a tout récemment remporté le César du meilleur film étranger en France, ne doit se contenter que de quatre nominations et est d’ailleurs absent de la catégorie du meilleur film. L’actrice principale Magalie Lépine-Blondeau pourrait toutefois remporter le prix de la meilleure interprétation dans un premier rôle pour une comédie.

D’autres films québécois se sont illustrés, comme Solo, de Sophie Dupuis et Le temps d’un été, de Louise Archambault.

La série Little Bird en tête

Du côté des prix pour la télévision, la série de Crave et APTN Little Bird domine avec 19 nominations et elle rivalisera dans la catégorie de la meilleure série dramatique contre notamment Plan B, une série d’origine québécoise qui a été adaptée par CBC.

Little Bird se retrouve aussi dans les catégories du meilleur premier rôle pour une série dramatique, avec ses actrices Darla Contois et Ellyn Jade et de la meilleure réalisation pour une série dramatique avec ses réalisatrices Zoe Leigh Hopkins et Elle-Máijá Tailfeathers.

La série Transplant, de CTV, qui se termine cette saison, a aussi reçu plusieurs mentions. L’actrice québécoise Laurence Lebœuf apparaît notamment dans la catégorie du meilleur premier rôle dans une série dramatique.

Pour les comédies, on remarque notamment la présence de Pillowtalk, de Crave, adaptée de la série québécoise Entre deux draps. Ce sont toutefois les comédies de CBC Sort Of et Workin’Moms, qui sont en tête avec respectivement 18 et 12 nominations.

Les séries francophones ne sont pas présentes dans les catégories télévisées des prix Écrans, car les Gémeaux au Québec sont prévus à cet effet.