Billie Eilish et Finneas O’Connell performeront What Was I Made For ensemble le 10 mars.

Les Oscar recevront une dose de Kenergie.

Lindsey Bahr Associated Press

Ryan Gosling chantera la ballade pop I’m Just Ken lors de la cérémonie du 10 mars, ont annoncé mercredi les producteurs de l’émission. Parmi les autres personnes prêtes à interpréter leurs chansons originales sélectionnées figurent Billie Eilish et Finneas O’Connell, Jon Batiste, Scott George et Becky G.

Ryan Gosling est également nommé dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle ce soir-là. Alors qu’il reprenait son rôle de Ken au côté de Jimmy Kimmel dans une publicité faisant la promotion de la cérémonie, il haussa les épaules en suggérant qu’il ne gagnerait pas. Il n’a peut-être pas tort, même s’il s’agit d’une blague : son collègue sélectionné, Robert Downey Jr., a dominé la saison des remises de prix.

I’m Just Ken, écrit par Mark Ronson et Andrew Wyatt, a encore une chance, même si l’autre nomination de Barbie, la chanson mélancolique What Was I Made For de Billie Eilish et Finneas semble être la favorite dans sa catégorie, ayant déjà remporté un Grammy. Mais la ballade de Ken est aussi celle que tout le monde voulait voir à la télédiffusion des Oscar, qui marquera la première performance de Ryan Gosling au Dolby Theatre.

PHOTO JORDAN STRAUSS/INVISION, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan Gosling chantera la ballade pop I’m Just Ken du film Barbie.

Comme pourrait le crier Ken, caché derrière un coin qu’il croit en quelque sorte insonorisé : « Sublime ! »

Les autres chansons en nomination incluent The Fire Inside de Diane Warren du film Flamin’Hot, It Never Went Away de Jon Batiste et Dan Wilson de American Symphony et Wahzhazhe de Scott George de Killers of the Flower Moon.

La 96e cérémonie des Oscar sera diffusée en direct sur ABC et dans plus de 200 territoires à travers le monde depuis le Dolby Theatre de Los Angeles le dimanche 10 mars, le spectacle commençant à 19 h.