« Denis, Denis, Denis », scandaient les fans réunis à l’intérieur du Cinéma Banque Scotia avant l’arrivée du réalisateur québécois.

Son nouveau film, Dune : Part Two, était présenté pour la première fois au Canada, mercredi soir, et près de 600 personnes avaient obtenu la chance d’assister à l’une des deux projections spéciales.

Le visionnement était précédé d’un évènement tapis rouge, ou plutôt de couleur sable ou Épice, sur lequel ont défilé Denis Villeneuve, la productrice Tanya Lapointe et le chef décorateur Patrice Vermette. Ils étaient fort heureux de présenter leur nouvelle œuvre « à la maison », après être passés par New York, Séoul, Abou Dabi, Londres, Paris et Mexico dans les dernières semaines.

« J’ai dit à Warner Bros. : “Je vais le prendre sur mon temps, mais je veux absolument une projection à Montréal” », a indiqué Denis Villeneuve.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Patrice Vermettre, chef décorateur, Tanya Lapointe, productrice et Denis Villeneuve, réalisateur

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les fans étaient visiblement heureux de pouvoir rencontrer une cinéaste qu'ils admirent.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le fameux bol de popcorn promotionnel de Dune, qui a tant fait jaser sur les réseaux sociaux...

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Denis Villeneuve entouré de ses parents, Nicole et Jean

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Moment de complicité entre Denis Villeneuve et Tanya Lapointe. Le duo cinématographique est aussi un couple dans la vie.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Même les employés du cinéma voulaient se faire prendre en photo avec Denis Villeneuve. 1 /6











C’est le test ultime de venir le présenter devant mes chums, mes amis, devant des gens qui sont directs, honnêtes et francs. Les Québécois n’ont pas de filtre ! Je suis très heureux que la première canadienne soit à Montréal. Denis Villeneuve

Le cinéaste a également noté qu’il s’agit de la fin d’un parcours. Pour sa conjointe, Tanya Lapointe, qui est également productrice, ce moment est significatif. « Ce sont des chapitres dans nos vies qu’on partage avec les acteurs et tous les artisans. Certains, comme Patrice Vermette, font partie de nos vies depuis 2018, donc c’est émouvant de fermer le dossier. S’il y a une troisième partie éventuellement, j’espère revivre cette expérience avec cette formidable équipe. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mercredi soir, au cinéma Banque Scotia, les médias ont eu l'occasion de poser quelques questions à Denis Villeneuve

Le chef décorateur nous a assuré qu’il allait « suivre n’importe où » Denis Villeneuve. Après avoir remporté un Oscar pour le premier volet, Patrice Vermette a souligné que son plus grand défi pour la suite était d’« amener ailleurs le film visuellement sans déroger au langage visuel inventé ». « Je me suis tellement amusé avec les Harkonnen ! » Au sujet du peuple habitant Giedi Prime, il nous a confirmé que l’effet noir et blanc de leur planète est le résultat de la lumière de leur soleil noir. « C’est une idée de Denis et de Greg Fraser [le directeur photo]. C’est une caméra infrarouge qui fait le twist », a-t-il précisé.

Acteurs malades, prédictions optimistes

Timothée Chalamet, qui joue le rôle principal de Paul Atreides, devait également être à Montréal mercredi. Malheureusement, la maladie l’en a empêché.

« Timothée est très malade. Tout le monde a commencé à tomber comme des mouches. Il n’est pas seul : Zendaya n’avait plus de voix. Austin est malade aussi. On s’est promené beaucoup. […] Warner a mis le paquet [pour la promotion] et croit beaucoup au film. C’est chouette ! », a expliqué Denis Villeuve.

Selon le site Deadline, Dune : Part Two pourrait engranger des recettes mondiales de 170 millions au cours de son premier week-end d’exploitation.

[Le box-office] fait partie de mes préoccupations. Les prédictions me font peur un peu, parce que ça commence à mettre de la pression sur le film. Mais le buzz est très fort […] Les films existent quand ils sont vus. Denis Villeneuve

L’une de nos citations préférées de Denis Villeneuve a été prononcée lorsqu’il a expliqué pourquoi il avait décidé de réaliser une suite à Blade Runner. Sans prétention et avec bienveillance, il a dit qu’il voulait éviter que quelqu’un d’autre le fasse et rate son coup (« I didn’t want someone else to fuck it up »). Nous lui avons demandé si son approche était similaire pour Dune.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Paige Jacobson est venue de Toronto pour assister à la première canadienne de Dune : Part Two. « Après avoir vu le premier, je me suis dit que je devais lire le livre pour connaître cet univers. J’ai adoré la cinématographie et comment l’aspect politique était raconté. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Safia Diani-Bernier et Aïcha Bastien-N’Diaye étaient optimistes que leurs attentes élevées allaient être comblées après avoir été « marquées » par le volet initial. « J’ai particulièrement été touché par l’absence de mots. Apprécier des images sans qu’il y ait toujours un dialogue pour les soutenir, j’ai trouvé ça vraiment agréable », mentionne Aïcha.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Thomas Lagloire et Maria Decubellis s’attendaient à une suite « très intense ». « Le premier était vraiment bon et se terminait sur une note de suspense. J’espère que la fin sera bonne », souhaitent-ils ensemble.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Plusieurs fans de l’univers de Frank Herbet et des films de Denis Villeneuve ont fait la file dans la journée afin d’avoir de bonnes places pour les deux projections de Dune : Part Two, mercredi soir.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sébastien Yergeau, Daniel Dessureault et Kaitlyn Friedman n’avaient pas pris de chance et s’étaient installés tôt le matin. 1 /5









« L’approche était différente parce que Blade Runner nécessitait de se remettre dans les souliers de quelqu’un d’autre. D’aller dans un univers que j’avais adoré et qui m’avait tellement inspiré. Alors que cette fois, c’était comme un canevas blanc. Dune ne m’appartient pas. Il y a d’autres personnes qui vont probablement faire des films dans cet univers un jour. Ce n’est pas le même genre de pression. »

Dune : Part Two prend l’affiche le 1er mars, mais plusieurs cinémas offrent des représentations le 29 février.