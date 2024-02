Bob Marley : One Love demeure en tête du box-office

(Washington) La légende du reggae racontée sur grand écran dans Bob Marley : One Love est restée à la tête du box-office nord-américain ce week-end, avec 13,5 millions de dollars récoltés, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Le chanteur jamaïquain Bob Marley, au succès fulgurant et au décès si brutal en 1981, est interprété par l’acteur britannique Kingsley Ben-Adir, connu pour son rôle de Malcolm X dans One Night in Miami.

Derrière les mélodies venues de Jamaïque débarque un film d’animation adapté du manga à l’immense succès, Demon Slayer.

Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba-En route vers l’entraînement des piliers, en se classant 2e avec 11,6 millions de dollars de recettes, confirme le succès populaire du phénomène venu du Japon. « Un début excellent » pour un tel film, relève l’analyste David Gross, mieux encore qu’un précédent opus sorti en mars 2023.

On trouve en troisième place le film aux inspirations chrétiennes Ordinary Angels avec 6,5 millions de dollars. Il raconte l’histoire vraie d’une coiffeuse du Kentucky qui unit toute sa petite ville pour venir en aide à un veuf resté seul à s’occuper de sa fille malade.

Après ce drame se glisse le film de superhéros Marvel Madame Web, avec 6 millions. Pour ce quatrième film de Sony de l’univers Spider-Man, l’actrice Dakota Johnson joue une ambulancière aux dons de voyance.

Le film d’animation Migration, cinquième, glane 3 millions de dollars de recettes.

