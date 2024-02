Anya Taylor-Joy à la première de Dune : Part Two, jeudi à Londres

PHOTO SCOTT A GARFITT, ASSOCIATED PRESS

Anya Taylor-Joy joue dans Dune : Part Two

L’actrice Anya Taylor-Joy, qui s’est illustrée dans la série The Queen's Gambit, sur Netflix, fait partie de la distribution de Dune : Part Two, dont la première mondiale a lieu jeudi à Londres.

L’actrice américaine de 27 ans interpréterait un « rôle principal » de la franchise, selon le magazine Variety, qui n’a toutefois pas précisé lequel.

La rumeur courait déjà. Sur les réseaux sociaux, une capture d’écran du réseau social Letterboxd a circulé dans les dernières heures : on y voyait le film Dune : Part Two dans la filmographie d’Anya Taylor-Joy. Cette dernière a fait une apparition surprise jeudi sur le tapis rouge de la première du film, à Londres, confirmant ainsi sa participation au film de Denis Villeneuve.

Son nom s’ajoute à ceux d’Austin Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux, Souheila Yacoub et Christopher Walken, qui rejoignent la distribution. Plusieurs acteurs sont aussi de retour : Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, et bien sûr Zendaya et Timothée Chalamet.

Gagnante d’un Golden Globe pour son rôle dans The Queen's Gambit, en 2020, Anya Taylor-Joy jouera également cette année dans Furiosa, dont la sortie est prévue en mai. L’histoire du film précède celle de Mad Max : Fury Road, sorti en 2015 et mettant en vedette Charlize Theron.

Rappelons que le 28 février, le réalisateur Denis Villeneuve et l’acteur principal Timothée Chalamet assisteront à la première du film au Cinéma Banque Scotia, à Montréal.