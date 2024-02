Les acteurs de The Fantastic Four ont été dévoilés dans le style d’une carte de Saint-Valentin rétro.

Après des mois de rumeurs et de spéculations sur les réseaux sociaux, les studios Marvel ont révélé mercredi matin, à l’occasion de la Saint-Valentin, les quatre acteurs qui seront en vedette dans The Fantastic Four, prévu pour 2025.

Pedro Pascal (les séries The Last of Us et The Mandalorian) incarnera Reed Richards, alias Mister Fantastic. Sa femme, Sue Storm, alias Invisible Woman, sera jouée par Vanessa Kirby (la série The Crown, les deux derniers Mission : Impossible). Le frère de Sue, Johnny, alias Human Torch, sera interprété par Joseph Quinn, surtout connu pour son rôle d’Eddie Munson dans la série Stranger Things. Finalement, Ebon Moss-Bachrach (les séries The Bear et Girls) prendra les traits de Ben Grimm, alias The Thing.

Matt Shakman, qui a réalisé la série WandaVision, est derrière la caméra, alors que le scénario est de Josh Friedman et Cameron Squires.

Il s’agit de la quatrième adaptation au cinéma – si l’on compte celle de 1994 qui n’a jamais vu le jour – de la famille de superhéros créée par Stan Lee et Jack Kirby en 1961.

The Fantastic Four prendra l’affiche le 25 juillet 2025.