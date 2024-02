Dévoilée pendant le Super Bowl dimanche, la bande-annonce de Deadpool & Wolverine a battu le record de nombres de vues en une journée.

En effet, selon The Walt Disney Company – oui, ce film qui s’annonce violent et vulgaire est une production de Disney, plus précisément des studios Marvel –, les 365 millions de vues en 24 heures établissent un nouveau record.

Le Montréalais d’origine Shawn Levy (Free Guy, les Night at the Museum) réalise le troisième volet des aventures du mercenaire vêtu de rouge. Ryan Reynolds reprend le rôle et Hugh Jackman est de retour dans la peau de Wolverine. Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni et Matthew Macfadyen font également partie de la distribution.

Deadpool & Wolverine prendra l’affiche le 26 juillet.