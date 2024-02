Sam Rockwell et Bryce Dallas Howard dans Argylle

PHOTO PETER MOUNTAIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) La comédie d’espionnage, Argylle est restée en tête du box-office nord-américain pour son deuxième week-end d’exploitation, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Mais le film de Matthew Vaughn a enregistré des recettes en nette baisse, avec 6,5 millions de dollars contre 18 le week-end précédent, alors que les salles obscures nord-américaines sont désertées dimanche en raison du Super Bowl, la grand-messe annuelle du football américain.

Cette parodie de 2 h 19, coproduite par Apple et distribuée par Universal, raconte les mésaventures d’une autrice de thrillers d’espionnage à succès.

Avec un budget à 200 millions de dollars, les recettes enregistrées pour le moment en font « le premier gros flop de l’année », selon le magazine Variety.

À la deuxième place, Lisa Frankenstein des studios Focus Features, a récolté 3,8 millions de dollars pour son week-end de sortie. Le film est réalisé par Zelda Williams, fille du défunt acteur et humoriste Robin Williams, et mêle romance, horreur, et humour.

Le film d’action The Beekeeper (MGM), qui a dominé le box-office nord-américain pendant plusieurs semaines, est à la troisième place avec 3,5 millions de dollars de recettes.

À la quatrième place, figurent les trois premiers épisodes de la saison 4 de la série à succès sur la vie de Jésus Christ, The Chosen. Ces épisodes, que les producteurs de la série ont choisi de sortir au cinéma, ont engrangé 3,2 millions de dollars.

La cinquième place revient au chocolatier excentrique, Wonka (Warner Bros), joué par Timothée Chalamet, avec 3,1 millions dollars pour sa neuvième semaine d’exploitation.

Selon la société d’analyse Comscore, les ventes de tickets de cinéma pour le week-end sont quasiment à leur plus bas historique pour un week-end de Super Bowl, avec seulement 42 millions de dollars.

Voici le reste du top 10

6. Migration (3 millions de dollars)

7. Anyone but You (2,7 millions)

8. Mean Girls (1,9 million)

9. Dune (1,8 million)

10. American Fiction (1,3 million)