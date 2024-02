La PDG de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, Tammy Frick, a déclaré que l’émission de cette année est différente, car elle s’inspirera d’un gala organisé le même jour que la diffusion, afin de garantir qu’il n’y ait pas « un tel écart » entre l’annonce des gagnants et la retransmission.

(Toronto) Le gala des prix Écrans, qui récompensent le meilleur du cinéma et de la télévision au Canada, sera encore une fois préenregistré cette année.

La Presse Canadienne

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a par ailleurs annoncé jeudi que l’émission spéciale d’une heure sera diffusée le 31 mai sur CBC et sa plateforme numérique Gem, soit deux semaines plus tard que prévu initialement.

L’Académie précise que les trophées dans les catégories phares, notamment meilleur film, meilleure comédie télévisée et meilleure série dramatique télévisée, seront remis devant public au cours d’un gala enregistré au Centre de radiodiffusion de CBC à Toronto et diffusé quelques heures plus tard.

Cette décision intervient après que le gala préenregistré de l’année dernière ait rassemblé les moments forts des galas organisés dans les jours précédents. Cette approche avait suscité les critiques de personnalités de l’industrie, notamment Eugene Levy, qui a déclaré que les créateurs canadiens méritaient un gala en direct.

La PDG de l’Académie, Tammy Frick, a déclaré que l’émission de cette année est différente, car elle s’inspirera d’un gala organisé le même jour que la diffusion, afin de garantir qu’il n’y ait pas « un tel écart » entre l’annonce des gagnants et la retransmission.

Les prix Écrans canadiens célèbrent habituellement le meilleur du cinéma, de la télévision et des médias numériques avec un spectacle en direct rempli de vedettes devant public. Les finalistes de cette année seront dévoilés le 6 mars.

Par ailleurs, la « Semaine du Canada à l’écran », initialement prévue en avril 2024, se tiendra plutôt du dimanche 26 mai au samedi 1er juin, « en raison d’un enjeu de disponibilité des salles à Toronto ».