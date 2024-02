La suite de l’histoire de Moana ne fera pas l’objet d’une série sur Disney+, mais bien d’un film, et celui-ci sera à l’affiche dans les cinémas dès le mois de novembre 2024.

C’est le directeur général de Walt Disney Company, Bob Iger, qui a fait cette annonce-surprise mercredi, alors que Disney diffusait une aguiche du film à venir.

« Ça a été à l’origine développé comme une série, mais nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu et nous savions qu’il méritait une sortie en salles », a-t-il dit lors d’une conférence téléphonique abordant les résultats financiers de l’entreprise. Ses propos ont été rapportés sur le site de CNBC.

Le premier film Moana, sorti en 2016, raconte l’histoire d’un personnage féminin fort qui entreprend une quête pour sauver son peuple, en Polynésie. Moana avait rapporté plus de 680 millions de dollars américains au box-office mondial et plusieurs critiques positives. C’est loin du 1,45 milliard généré par le champion en tire – La Reine des neiges 2 – mais Moana se classe tout de même dans le palmarès des 15 films les plus payants pour Disney.

Les studios d’animation de Disney ont du mal à se relever de la COVID-19, rappelle CNBC : depuis 2019, aucun film d’animation de Walt Disney Animaion ou de Pixar n’a su générer au-delà de 480 millions au box-office. Ce serait en partie attribuable aux ressources créatives que l’entreprise a déployées dans son service de diffusion en continu Disney+.

Moana 2 sortira environ 6 mois après Sens dessus dessous 2, la suite d’un autre succès de Disney qui avait remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2016.