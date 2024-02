(Madrid) L’actrice américaine Sigourney Weaver, nommée trois fois aux Oscars et qui a déjà reçu un Bafta et deux Globes d’or, recevra le Goya international, un prix d’honneur décerné par l’Académie espagnole du cinéma qui l’a annoncé mardi.

Agence France-Presse

L’interprète de 74 ans, parmi les « plus appréciées de la scène et des écrans au niveau mondial », recevra ce prix samedi lors du gala des prix cinématographiques espagnols, qui auront lieu cette année à Valladolid, dans le nord-ouest du pays, explique l’académie dans un communiqué.

C’est seulement la troisième fois que ce prix est remis. Il avait récompensé lors des deux premières éditions Cate Blanchett et Juliette Binoche.

Le prix viendra ainsi saluer son « impressionnante trajectoire remplie de films inoubliables et parce qu’elle nous a inspirés en créant des personnages féminins indépendants, complexes et forts […] qui vont de la lieutenante Ripley dans Alien à Dian Fossey dans Gorilles dans la brume ».

Tout au long de ses 40 ans de carrière, Sigourney Weaver a participé à des dizaines de films, des blockbusters comme Avatar ou Sos Fantômes, et des drames comme The Good House, L’année de tous les dangers ou Ice Storm pour lequel elle a remporté un Bafta. Elle a aussi joué dans des comédies comme Galaxy Quest et Working Girl qui lui a valu un Golden Globe.

Née à New York en 1949, Sigourney Weaver a remporté un autre Golden Globe pour son interprétation de la naturaliste Dian Fossey dans Gorilles dans la brume.

L’actrice, qui a travaillé avec des réalisateurs comme Woody Allen, Ridley Scott, James Cameron, Roman Polanski ou David Fincher, avait reçu le prix d’honneur du Festival de cinéma de Saint-Sébastien en 2016.