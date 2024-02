Sam Rockwell et Bryce Dallas Howard dans le film Argylle

(Los Angeles) La comédie d’espionnage, Argylle, du réalisateur Matthew Vaughn, est arrivée en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end de sortie, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Cette parodie de 2 h 19, coproduite par Apple et distribuée par Universal, raconte les mésaventures d’une autrice de thrillers d’espionnage à succès.

Pour son premier week-end de sortie, le film a récolté 18 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche, d’après Exhibitor.

En deuxième place du box-office figure la série biblique portée au cinéma, The Chosen : S3 EP 1-3, de Fathom Events, qui raconte la vie de Jésus de Nazareth, et qui obtient 6 millions de dollars de recettes.

Le film d’action, The Beekeeper (MGM), qui a dominé le box-office nord-américain ces dernières semaines, se voit rétrogradé à la troisième place avec 5,2 millions de dollars dans les cinémas américains et canadiens de vendredi à dimanche.

La quatrième place revient au chocolatier excentrique, Wonka (Warner Bros), joué par Timothée Chalamet, qui a engrangé 4,7 millions. Il ne quitte plus le podium depuis sa sortie en Amérique du Nord, le 15 décembre dernier.

Enfin, le film d’animation Migration (Universal), clôt le top 5 du box-office en ayant recueilli 4,1 millions de dollars de recettes ce week-end, pour un total de 106 millions de dollars en Amérique du Nord.

Voici le reste du top 10

6. Mean Girls (4 millions de dollars)

7. Anyone But You (3,5 millions)

8. American Fiction (2,3 millions)

9. Poor Things (2,1 millions)

10. Aquaman and the Lost Kingdom (2 millions)