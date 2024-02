La direction du festival des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) a dévoilé jeudi la programmation de sa 42e édition. Celle-ci se tiendra du 21 février au 2 mars prochain à Montréal. Elle offrira aux cinéphiles des projections de plus de 200 films, dont 52 premières, moult tables rondes, cartes blanches et autres activités. Le cœur du festival battra dans trois lieux du centre-ville : la Cinémathèque québécoise, le Cineplex Odeon Quartier Latin et le Cinéma Impérial.

Le festival s’ouvrira le 21 février avec la projection du nouveau long métrage d’Anne Émond, Lucy Grizzli Sophie, adapté de la pièce La Meute, de Catherine-Anne Toupin (le 21 février à l’Impérial). « C’est une ouverture explosive que nous sommes très heureux de présenter. Grâce à leurs interprétations tirées au cordeau, Catherine-Anne Toupin et Guillaume Cyr portent avec brio ce thriller psychologique. Sa photographie et son univers sombre et léché porteurs d’une tension continue ont transporté notre équipe », a souligné le directeur des Rendez-vous Québec Cinéma, Valentin Verrier.

IMAGE FOURNIE PAR LES RVQC L’affiche du film d’ouverture des RVQC.

Le festival se clôturera le 2 mars, avec en primeur la projection du nouveau documentaire sur la vie du légendaire comédien Marcel Sabourin, intitulé Au boutte du rien pantoutte. Le film, réalisé par son fils Jérôme Sabourin, sera présenté au cinéma l’Impérial en présence du réalisateur et de Marcel Sabourin.

Plusieurs œuvres feront leur première canadienne ou québécoise aux Rendez-vous, dont le long métrage Se Fondre, de Simon Lavoie, avec Jean-François Casabonne, Pascale Bussière, Sébastien Ricard, Fayolle Jean et Louise Laprade ; la série documentaire Maisonneuve, de Jean-Martin Gagnon, qui met en lumière l’importance, mais aussi la fragilité du vivre-ensemble au Québec, à partir d’un évènement bouleversant survenu au Collège de Maisonneuve.

Pas moins de 35 longs métrages de fiction seront projetés en salle pendant le festival. Une rétrospective des meilleurs films de notre cinématographie nationale sortis en 2023 est aussi au programme. Le volet documentaire compte 22 longs métrages, dont plusieurs œuvres marquantes de la dernière année. De plus, plus de 180 courts métrages de tous les genres seront à l’affiche, dont Faire un enfant, de Éric K Boulianne, Chat mort de Dannick Audet et Annie-Claude Carron, et Gaby les collines de Zoé Pelchat (qui a été sélectionné à la Berlinale en 2023).

De retour pour cette 42e édition, trois « leçons de cinéma » qui seront données par le directeur artistique Patrice Vermette, notamment connu pour son travail sur les plateaux de grosses productions tels que Dune de Denis Villeneuve ; et les cinéastes Rafaël Ouellet et Léa Pool. Les Rendez-vous Extra, un volet de projections spéciales suivies de discussions autour des thématiques des films, porteront sur les films suivants : Ru, Richelieu et Ma Cité évincée. Le 27 février, les RVQC rendront hommage au regretté Michel Côté, lors d’une soirée avec Maxime Le Flaguais, Louis-José Houde, Roger Léger, Julianne Côté et Émile Schneider.

Un total de 11 prix seront remis parmi les films en compétition aux Rendez-vous, dont le prix Gilles-Carle récompensant un meilleur premier ou deuxième long métrage de fiction, le prix Pierre-et-Yolande-Perrault, soulignant le meilleur premier ou deuxième long métrage documentaire ; ainsi que le Prix collégial du cinéma québécois.

Les Rendez-vous Québec Cinéma se dérouleront du 21 février au 2 mars. Les billets sont en vente sur le site du festival.