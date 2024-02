Les acteurs Ryan Gosling et Margot Robbie avec la réalisatrice Greta Gerwig.

PHOTO JAAP BUITENDIJK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

« Snobée » par les Oscars dans la catégorie meilleure actrice, Margot Robbie assure qu’il n’y a « aucune raison » pour elle, de se sentir triste, mais elle estime que Greta Gerwig aurait dû être nommée dans la catégorie de la meilleure réalisation.

C’est lors d’une récente discussion avec le syndicat SAG-AFTRA et le reste de la distribution de Barbie que Margot Robbie a été appelée à réagir à la saga qui entoure son absence dans la course pour la meilleure actrice. « Il n’y a aucune raison de se sentir triste considérant à quel point je suis choyée », a dit Margot Robbie, aussi productrice de Barbie, candidat à l’Oscar du meilleur film. Au total, la comédie féministe est nommée huit fois dans la course aux Oscars.

« Évidemment, je crois que Greta aurait dû être nommée comme réalisatrice », a dit Margot Robbie, dont les propos ont été rapportés dans le Variety. « Ce qu’elle a fait est une chose unique dans sa carrière et dans sa vie », a poursuivi Robbie, concédant du même souffle que « ça a été une année incroyable pour tous les films ».

Rappelons que la semaine dernière, l’acteur Ryan Gosling – l’interprète de Ken, pour sa part nommé dans la catégorie du meilleur acteur de soutien – a réagi à l’absence de Margot Robbie et de Greta Gerwig de ces deux catégories importantes, en affirmant qu’« il n’y a pas de Ken sans Barbie et il n’y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie ».

La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars prochain à Los Angeles.