(New York) Pedro Almodóvar a finalement compris que ses admirateurs voulaient qu’il écrive ses mémoires. Enfin, presque.

Hillel Italie Associated Press

Le cinéaste oscarisé sortira un livre le 24 septembre, intitulé The Last Dream, que l’éditeur HarperVia qualifie de « premier recueil de nouvelles ». Almodóvar, qui a fait carrière en repoussant les limites, offre une définition différente, ou plutôt une anti-définition.

« On m’a demandé plus d’une fois d’écrire mon autobiographie et j’ai toujours refusé ; on a également suggéré que je laisse quelqu’un d’autre écrire ma biographie, mais je me suis toujours senti quelque peu réticent à l’idée d’un livre entièrement consacré à moi en tant qu’individu », a-t-il déclaré dans un extrait du livre publié lundi par HarperVia.

« Je n’ai jamais tenu de journal, et chaque fois que j’ai essayé, je n’ai jamais atteint la deuxième page. Dans un sens, ce livre représente donc une sorte de paradoxe. Il pourrait être mieux décrit comme une autobiographie fragmentaire, incomplète et un peu énigmatique. »

Selon HarperVia, The Last Dream comprend 12 sélections de ses écrits personnels, aussi fragmentés soient-ils, qui reflètent ses « obsessions les plus intimes ». Les histoires vont de la pièce-titre, sur la mort de sa mère, au récit d’un cinéaste à la recherche d’antidouleurs lors d’un week-end férié, en passant par l’histoire d’un vampire repentant.

« Cette compilation de nouvelles offre un rare aperçu de la vie de l’un des réalisateurs les plus influents et les plus éminents de nos jours, présentant un récit qui se rapproche le plus d’un autoportrait, révélant un esprit créatif extrêmement inventif et non conventionnel », a précisé le directeur éditorial de HarperVia, Juan Mila, dans un communiqué.

Le cinéaste espagnol de 74 ans est connu pour ses films à succès tels que Femmes au bord de la crise de nerfs, Tout sur ma mère et Parle avec elle.

Son livre a été traduit de l’espagnol par Frank Wynne.