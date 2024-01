Après avoir raconté les premiers pas de « méchant » du jeune Felonious Gru dans Minions : The Rise of Gru, en 2022, le quatrième volet de la série de films Despicable Me (Détestable moi) revient dans le présent pour une nouvelle aventure du vilain devenu anti-vilain et de sa famille.

En plus de ses trois filles adoptives et de sa femme Lucy, Gru partage désormais sa vie avec Gru Jr., qui semble pour l’instant préférer la compagnie de sa mère. Lorsque Maxime Le Mal, un ancien ennemi qui vient de s’échapper de prison, et son amoureuse Valentina refont surface, la famille et leurs minions sont forcés de s’exiler.

Will Ferrell et Sofia Vergara prêtent leur voix aux nouveaux antagonistes, alors que Steve Carell et Kristen Wiig reprennent leurs rôles pour le couple principal. Le scénario est de nouveau de Ken Daurio, mais il a cette fois bénéficié de l’aide de Mike White (Migration, la série The White Lotus).

Despicable Me 4, qui prendra l’affiche le 3 juillet, est coréalisé par Chris Renaud et Patrick Delage puis est toujours l’œuvre du studio Illuminations.