(Los Angeles) Le film d’action The Beekeeper est sorti dimanche en tête du box-office nord-américain lors d’un week-end hivernal aux recettes plutôt modestes, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Pour sa troisième semaine en salles, le film des studios Amazon/MGM a récolté 7,4 millions de dollars dans les cinémas américains et canadiens de vendredi à dimanche, d’après Exhibitor.

Dans The Beekeeper, un ancien militaire membre des forces spéciales, désormais apiculteur (Jason Statham), veut se venger d’un groupe mystérieux dont les arnaques cruelles ont mené au suicide d’une dame âgée (Phylicia Rashad).

Selon un analyste de Franchise Entertainment Research, David Gross, le film, projeté pour 40 millions de dollars de recettes, pourrait finalement en tirer 150 millions au total dans le monde, « un succès », selon lui. « Nous ne sommes pas face à un thriller d’action classique, ces films disparaissent rapidement », ajoute-t-il.

Beekeeper devance de peu la comédie musicale Mean Girls, adaptée du film éponyme sorti en 2004, et qui ramène 7,3 millions de dollars de recettes après avoir dominé le box-office pendant deux week-end d’affilée. Produite par Paramount, la comédie musicale est basée sur l’histoire de lycéennes qui avait fait le succès de la première mouture, devenue culte aux États-Unis.

Le chocolatier excentrique Wonka, joué par Timothée Chalamet, a quant à lui engrangé 5,9 millions et ne quitte plus le podium depuis sa sortie en Amérique du Nord, le 15 décembre dernier.

Suivent en quatrième position le film d’animation Migration (Universal), qui a recueilli 5,2 millions ce week-end, pour un total de plus 100 millions en Amérique du Nord, et la comédie romantique Anyone But You, avec 4,8 millions de dollars de vendredi à dimanche.

Voici le reste du top 10

6. Fighter (3,8 millions de dollars)

7. Poor Things (3 millions)

8. American Fiction (2,9 millions)

9. Aquaman and the Lost Kingdom (2,8 millions)

10. Godzilla Minus One (2,6 millions)