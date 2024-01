Oyez, oyez, cinéphiles : la quatrième saison de la balado Sortez le popcorn est lancée.

Dans les trois premiers épisodes, désormais en ligne, l’animatrice Catherine Beauchamp discute du film biographique avec l’autrice Kim Thúy et le réalisateur et scénariste Daniel Roby, mène une grande entrevue avec l’acteur Marc-André Grondin, et jase documentaire avec Zaynê Akyol, Léa Clermont-Dion et Ayana O-Shun. Dans le quatrième épisode, offert dès le 2 février, il sera question de l’avenir de la critique avec les collègues spécialisés en cinéma Marc Cassivi et Manon Dumais et le réalisateur Denis Côté. Les autres épisodes seront mis en ligne chaque vendredi sur les plateformes numériques de Cogeco Média, Spotify, Apple et Google Podcasts, et diffusés le lendemain sur les ondes du 98,5 FM.