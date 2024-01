C'est le film Oppenheimer de Christopher Nolan qui arrive en tête des mises en nomination aux Oscars avec 13 citations. Poor Things de Yorgos Lanthimos a été nommé 11 fois, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese est cité dans 10 catégories tandis que Barbie de Greta Gerwig en recueille 8.

Pour l’Oscar du meilleur film de l’année, on retrouve les films American Fiction, Anatomie d’une chute, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things et The Zone of Interest.

Du côté du meilleur acteur, Bradley Cooper (Maestro), Colin Domingo (Bayard Rustin), Paul Giamatti (Winter Break), Cillian Murphy (Oppenheimer) et Jeffrey Wright (American Fiction) sont en lice.

La meilleure performance féminine sera départagée entre Annette Bening (Insubmersible), Lily Gladstone, (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomie d’une chute), Carey Mulligan (Maestro) et Emma Stone (Poor Things).

Dans la catégorie de la meilleure interprétation féminine de soutien, on retrouve Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (The Color Purple), America Ferrera (Barbie), Jodie Foster (Insubmersible) et Da’Vine Joy Randolph, (Winter Break).

Du côté du meilleur acteur de soutien, Sterling K. Brown (American Fiction), Robert De Niro (Killers of the Flower Moon), Robert Downey Jr. (Oppenheimer), Ryan Gosling (Barbie) et Mark Ruffalo (Poor Things) se livreront bataille.

Pour la réalisation, on retrouve une femme en nomination : Justine Triet pour Anatomie d’une chute. Ses quatre autres collègues masculins en nomination sont Jonathan Glazer (The Zone of Interest), Yorgos Lanthimos (Poor Things), Christopher Nolan (Oppenheimer) et Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon).

Sur la liste des nominations pour l'Oscar du meilleur scénario original, on retrouve Anatomie d'une chute, The Holdovers, Maestro, May December et Past Lives.

Côté film étranger, l’Oscar du meilleur film sera remis à Moi capitaine (Italie), Perfect Days (Japon), Le cercle des neiges (Espagne), La salle des profs (Allemagne) ou The Zone of Interest (Royaume-Uni).

La 96e cérémonie de remise des célèbres statuettes se tiendra le 10 mars 2024.

Plus de détails à venir...