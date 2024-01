C’est le four américain The Beekeeper (Le gardien), de David Ayer, qui a pris la tête du box-office québécois le week-end dernier, selon la dernière compilation de Cineac.

Le film d’action, qui a reçu des critiques négatives depuis sa sortie, a pris la tête du box-office après sa deuxième semaine en salle, avec des recettes de 191 063 $ pour un total de 548 557 $. Il est suivi de la comédie musicale Mean Girls (128 147 $), réalisée par Samantha Jayne et Arthuro Perez Jr. et de la romcom, Anyone But You (126 648 $), de Will Gluck.

Wonka, Migration et Aquaman and the Lost Kingdom font aussi partie du palmarès avec des recettes cumulées respectives de 3 millions, 1,8 million et 2,5 millions. Le seul film québécois qui s’accroche au top 10, Ru, adapté du roman de Kim Thuy, arrive en 10e position avec des recettes cumulées de 1,7 million à sa 9e semaine en salle.