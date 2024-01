Les prix Razzies, qui soulignent les pires performances au cinéma, ont dévoilé leurs finalistes lundi. Le film The Expen4ables domine avec sept sélections, tandis que les acteurs Chris Evans et Russell Crow, et les actrices Jennifer Lopez et Ana de Armas, entre autres, se disputent les pires premiers rôles.

The Expen4ables, quatrième film de cette franchise américaine, réalisé cette fois par Scott Waugh, raconte l’histoire d’un groupe envoyé en Libye afin d’empêcher un mercenaire de se procurer des ogives nucléaires pour le compte d’un terroriste notoire.

Le film, qui met notamment en vedette Sylvester Stallone, Megan Fox et Andy Garcia, est en lice dans les catégories pire film, pire scénario, pire suite, pire réalisateur, pire couple sur scène (deux mercenaires), pire rôle de soutien masculin (Sylvester Stallone) et pire rôle de soutien féminin (Megan Fox). Les films Shazam ! Fury of the Gods, de David Sandberg, et Ant-Man & The Wasp : Quantumania, de Peyton Reed, s’illustrent également avec quatre sélections chacun.

Dans la très non-convoitée catégorie du pire film de l’année, les cinq finalistes sont The Exorcist : Believer, Expend4bles, Meg 2 : The Trench, Shazam ! Fury of the Gods et Winnie the Pooh : Blood and Honey.

Dans la catégorie des pires acteurs, les nommés sont Russell Crowe (The Pope’s Exorcist), Vin Diesel (Fast X), Chris Evans (Ghosted), Jason Statham (Meg 2 : The Trench) et Jon Voight (Mercy). Chez les femmes, les pires actrices dans des premiers rôles sont Ana de Armas (Ghosted), Megan Fox (Johnny & Clyde), Salma Hayek (Magic Mike’s Last Dance), Jennifer Lopez (The Mother), Dame Helen Mirren (Shazam ! Fury of the Gods).

La cérémonie des prix Razzies aura lieu le 9 mars prochain.