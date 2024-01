(New York) Le cinéaste Norman Jewison est décédé à l’âge de 97 ans. Le réalisateur d’origine canadienne s’est fait connaître tant pour ses comédies telles que Doris Day et Moonstruck que ses drames sociaux comme le film oscarisé In the Heat of the Night.

Hillel Italie Associated Press

Norman Jewison a été trois fois nommé aux Oscars et a reçu en 1999 un Oscar honorifique pour l’ensemble de sa carrière.

Tout au long de sa longue carrière, Jewison a combiné divertissement léger et films d’actualité. Il a également travaillé sur la parodie de la Guerre froide The Russian Are Coming, The Russians Are Coming, le thriller de Steve McQueen The Thomas Crown Affair et deux films mettant en vedette Denzel Washington : le drame racial A Soldier’s Story et The Ouragan.