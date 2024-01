(Berlin) Le film Là d’où l’on vient, de la réalisatrice canado-tunisienne Meryam Joobeur, a été choisi pour faire partie de la compétition officielle en vue de la 75e Berlinale.

Agence France-Presse

Il s’agit du tout premier long métrage de Meryam Joobeur. En 2018, son court métrage Brotherhood avait été finaliste aux Oscars.

Une place notable de l’Afrique, avec le retour du Mauritanien Abderrahmane Sissako, des vedettes comme Gael García Bernal et Rooney Mara et des cinéastes français, tels Bruno Dumont ou Olivier Assayas : la 74e Berlinale a publié lundi la liste des films en lice pour l’Ours d’or.

Au total, vingt œuvres sont en compétition du 15 au 25 février pour succéder au documentaire consacré à la psychiatrie Sur l’Adamant, du Français Nicolas Philibert, qui avait remporté la récompense suprême l’an dernier.

En compétition pour l’Ours d’or, plusieurs films tournés vers l’Afrique, un continent dont la cinématographie se développe, mais encore peu présente dans les grands festivals.

Le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, qui n’avait plus tourné depuis le succès de Timbuktu, César de la meilleure réalisation en 2015, est de retour avec Black Tea, une histoire d’amour dans la communauté africaine de Canton, entre une jeune Ivoirienne et le patron d’une boutique d’export de thé.

La Franco-Sénégalaise Mati Diop (Grand Prix à Cannes en 2019 pour Atlantique) présente Le retour, un documentaire sur un sujet d’actualité : la restitution des trésors royaux d’Abomey au Bénin, pris lors de la colonisation du pays.

Le cinéaste français Olivier Assayas (Sils Maria, Personal Shopper), habitué des festivals, présentera Hors du temps, une mise en abyme autobiographique retraçant le confinement d’un réalisateur et de son frère, journaliste musical, isolés à la campagne dans la maison où ils ont grandi, avec Nora Hamzaoui et Vincent Macaigne.

Deux ans après la compétition cannoise pour France, Bruno Dumont revient avec un projet très personnel : un remake fantasque et excentrique de La guerre des étoiles, tourné dans ses terres du nord de la France, avec Fabrice Lucchini (Ma loute) et une distribution d’actrices françaises demandées : Anamaria Vartolomei (L’évènement), Lyna Khoudri et Camille Cottin.

Remarquée avec Party Girl il y a dix ans, Claire Burger fait ses premiers pas en compétition à Berlin avec Langue étrangère, un film à la distribution franco-allemande avec Chiara Mastroianni.

Grand habitué de la Berlinale, le Sud-Coréen Hong Sang-Soo retrouve Isabelle Huppert pour A Traveler’s Needs, également en compétition.

Avec La Presse