(Montréal) Grâce à des succès comme Le temps d’un été, Testament ou Les hommes de ma mère, le cinéma québécois a augmenté l’an dernier ses parts de marché sur les grands écrans, toujours largement dominés par les Américains.

La Presse Canadienne

Au terme d’une année 2023 qualifiée de bon cru par les observateurs, les parts de marché du cinéma québécois ont gagné presque trois points de pourcentage de 2022 à 2023, passant de 7,3 %, à peu près comme avant la pandémie, à 10,2 %, selon la firme Cinéac, qui compile depuis 1993 les recettes de tous les films présentés sur les écrans du Québec.

Les films américains ont accaparé près de 82 % des parts de marché au Québec en 2023. Les films français vont chercher autour de 3 % et les « autres pays » autour de 5 % des parts de marché.

PHOTO FOURNIE PAR TVA FILMS Sophie Lorain et Rémy Girard dans Testament

Selon Cinéac, les recettes au guichet des films québécois ont atteint 16,6 millions en 2023, alors qu’elles étaient d’environ 13 et 14 millions en 2019 et 2018, avant la pandémie. Ces recettes avaient atteint 20 millions en 2017, grâce aux suites de deux comédies très populaires, De père en flic 2 et Bon cop, Bad cop 2. Mais mis à part cette année exceptionnelle, les recettes au guichet des films québécois naviguaient plutôt entre 8,8 millions et 14 millions de 2014 à 2019.

Le temps d’un été arrive en tête des recettes au guichet des films québécois en 2023, avec 2,1 millions, selon la firme Cinéac. Suivent Testament et Les hommes de ma mère, autour de 1,7 million. Le film d’animation Katak, le brave béluga a récolté 1,5 million et Ru, sorti avant les Fêtes et toujours à l’affiche, a fait jusqu’ici 1,4 million. Simple comme Sylvain a récolté un peu plus d’un million.

PHOTO LAURENCE GRANDBOIS BERNARD, FOURNIE PAR IMMINA FILMS Léane Labrèche-Dor dans Les hommes de ma mère

Les chiffres de Cinéac semblent par ailleurs suggérer que les Québécois ont renoué avec le grand écran après la pandémie, mais ne vont pas encore aussi souvent au cinéma qu’avant 2020. Les recettes au guichet, tous films confondus, ont atteint 163,7 millions en 2023, comparativement à 176,7 millions en 2019, une baisse de 7,4 %. De 2014 à 2019, ces recettes au guichet des cinémas se situaient entre 172 et 183 millions environ.

Les Québécois ont été nombreux l’an dernier à aller voir le Super Mario Bros, qui a fait 12 millions aux guichets. Le phénomène « Barbeinheimer » s’est soldé au Québec par la grande victoire de la poupée sur le père de la bombe atomique : Barbie a fait 11,4 millions, alors qu’Oppenheimer a récolté 6,6 millions.

Suivent une brigade de superhéros et les plus récentes moutures de Mission impossible, d’Indiana Jones et de Rapides et dangereux, notamment. Un seul film québécois, Le temps d’un été, s’est taillé une place parmi les 20 premiers en 2023. Les 19 autres sont américains – quoique Mégalodon 2 soit considéré comme sino-américain.