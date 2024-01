Anthony et Alain Delon

(Paris) Le fils de la star française Alain Delon, Anthony, a affirmé vendredi que ses attaques contre sa demi-sœur n’étaient pas liées à des questions d’héritage, mais au lieu où l’acteur passera sa fin de vie, accusant cette dernière de vouloir le rapatrier en Suisse pour des raisons financières.

Agence France-Presse

« Je veux commencer par éteindre un incendie […] parce que toutes ces histoires d’argent, d’héritage, ces supputations, moi ça me rend malade, parce que ce n’est pas ça », a assuré Anthony Delon sur la chaîne télévisée CNews, au lendemain d’une interview dans le magazine Paris Match où il accuse Anouchka de manipuler leur père, dont l’état de santé décline depuis un accident cardio-vasculaire en 2019.

En réponse, l’icône du cinéma, âgée de 88 ans, a annoncé vouloir porter plainte contre son fils, fustigeant un « déballage médiatique » et une volonté de leur nuire à lui et à sa fille, qui a également annoncé une plainte en diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement.

« La succession, elle est réglée », assure Anthony Delon. « Ma sœur, elle a 50 % de toute la fortune de mon père. Mon frère (Alain-Fabien) et moi, on est ce qu’on appelle à la part de réserve, donc on a 25 % », détaille l’aîné de la fratrie.

PHOTO ALBERTO PIZZOLI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Alain Delon et sa fille Anouchka

En revanche, « mon frère et moi, nous voulons que la volonté de mon père soit respectée » en le laissant dans sa demeure de Douchy-Montcorbon, explique-t-il, accusant leur sœur de vouloir « ramener » la star en Suisse, où il réside administrativement et est citoyen depuis 1999.

L’« angoisse » d’Anouchka, « c’est que mon père soit redéfini français, citoyen français », ce qui entraînerait « une énorme taxe » post-mortem, fait-il valoir.

Interrogé sur la plainte de l’acteur du « Guépard » ou de « Plein Soleil », Anthony Delon dénonce de nouveau une manipulation d’Anouchka.

Il répète que le procureur de Montargis, Jean-Cédric Gaux, va demander la « protection judiciaire » de l’acteur qui doit être « mis sous tutelle ».

Le procureur a indiqué de son côté à l’AFP ne « pas souhaiter commenter ce qui relève d’un échange confidentiel avec les avocats d’Alain Delon et de ses enfants » et a rappelé « que le respect de la dignité de la personne humaine (était) un droit fondamental ».