(Londres) Tom Wilkinson, un acteur britannique bien connu pour ses rôles dans The Full Monty, Michael Clayton et The Best Exotic Marigold Hotel, est décédé à l’âge de 75 ans, a annoncé sa famille.

Associated Press

Selon une déclaration partagée par son agent au nom de la famille, l’acteur serait mort subitement chez lui, samedi. Aucune autre précision n’a été donnée.

Wilkinson a été candidat à l’Oscar remis au meilleur acteur pour son interprétation dans le drame In the Bedroom en 2001. Six ans plus tard, il obtenait une nomination dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour le drame Michael Clayton mettant en vedette George Clooney.

En 1997, il avait interprété le rôle du contremaître Gerald Cooper dans la comédie The Full Monty relatant l’histoire de chômeurs d’une aciérie qui fondent un groupe d’effeuilleurs mâles.

Wilkinson a tourné dans des dizaines d’autres films, notamment Batman Begins, Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Valkyrie.

Il avait reçu en 2005 l’Ordre de l’Empire britannique.