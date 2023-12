(Montréal) C’est chez un nouveau diffuseur que le Gala Québec Cinéma célébrera dimanche soir son 25e anniversaire, alors que Noovo présentera pour la première fois sur ses ondes ce grand rendez-vous qui, comme son nom l’indique, récompense le meilleur de l’industrie du cinéma québécois.

La Presse Canadienne

Les films Viking, de Stéphane Lafleur, et Babysitter, de Monia Chokri, partiront favoris pour cette soirée qui sera animée par l’humoriste Jay Du Temple, bien connu de l’auditoire de Noovo grâce à ses six saisons passées à la barre de la téléréalité Occupation Double.

Viking, qui trônait au sommet du classement des nominations avec 18, a déjà amorcé sa récolte, alors que le film a remporté sept prix Iris lors du Gala Artisans, qui s’est déroulé jeudi soir au Studio TD à Montréal. Le long métrage a notamment été récompensé pour la qualité de ses effets visuels et de ses costumes, ainsi que dans la catégorie de la distribution des rôles.

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL L'acteur Steve Laplante et Monia Chokri, réalisatrice de Babysitter

De son côté, Babysitter avait reçu 14 nominations, mais il est ressorti les mains vides dans les huit catégories où le gagnant a été annoncé lors du Gala Artisans.

Les deux films croiseront à nouveau le fer dimanche soir, puisque Lafleur et Chokri se retrouvent en lice dans les catégories du meilleur film et de la meilleure réalisation, tout comme Pascal Plante pour Les chambres rouges et Francis Leclerc pour Le plongeur.

PHOTO ALEXIS AUBIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Stéphane Lafleur, réalisateur de Viking

Pour être admissibles au gala de cette année, les films devaient être sortis entre mars 2022 et août 2023.

Dans la catégorie de l’interprétation masculine pour un premier rôle, Guillaume Cyr (Arseneault et fils), Patrick Hivon (Babysitter), Steve Laplante (Viking), Henri Picard (Le plongeur) et Luc Picard (Confessions) se disputeront le titre.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les acteurs Guillaume Cyr et Léane Labrèche-Dor.

Du côté des actrices dans un premier rôle, cinq femmes sont en lice : Larissa Corriveau (Viking), Kelly Depeault (Noémie dit oui), Hélène Florent (Une femme respectable), Léane Labrèche-Dor (Les hommes de ma mère) et Sara Montpetit (Falcon Lake).

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE L’actrice Kelly Dépeault

Cette année, l’Iris hommage sera décerné à l’acteur Rémy Girard.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Rémy Girard recevra le prix Iris hommage.

Pour cette première édition du Gala Québec Cinéma sur ses ondes, Noovo promet une formule « revisitée » qui oscillera entre moments « tantôt comiques, tantôt touchants ». Le réseau généraliste de Bell Média a repris le flambeau de Radio-Canada, qui avait décidé de mettre fin à son entente avec ce gala l’an dernier.

Antoine Bertrand, Christine Beaulieu, Chloé Djandji, Patrick Huard, Anik Jean, Kat Levac, Alexis Martin et Pascale Montpetit font partie des artistes qui viendront remettre des prix, ont fait savoir les organisateurs de la soirée.

Le gala, qui sera enregistré depuis Studios Grandé, à Montréal, s’amorcera à 20 h dimanche soir sur Noovo.