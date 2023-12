Sur L’Adamant Un beau grand bateau d’humanité

Avec patience, tendresse et humanité, le cinéaste Nicolas Philibert s’est penché sur les activités de L’Adamant pour réaliser le portrait de ses patients. Ce centre de jour, installé dans une péniche sur la Seine, accueille des adultes souffrant de troubles psychiques pour leur offrir des ateliers de création, et les aider à renouer avec un monde qu’on dit « normal ». Le résultat donne un film bouleversant et profondément humain.