Un producteur d’Oppenheimer avait demandé à Margot Robbie de déplacer la date de sortie de Barbie, afin qu’elle ne tombe pas le même jour. « Si vous avez peur d’être contre nous, alors déplacez votre date ! », lui avait-elle répondu.

C’est ce qu’a raconté l’actrice lors d’une conversation filmée par Variety avec Cillian Murphy, qui a interprété le père de la bombe atomique dans le drame de Christopher Nolan.

« L’un de vos producteurs, Chuck Roven, m’a appelé. Il m’a dit : “Je pense que vous devriez déplacer votre date”. Et j’ai répondu : “Nous ne changerons pas de date. Si vous avez peur d’être contre nous, alors déplacez votre date !” », a partagé Margot Robbie.

Des mois plus tard, l’actrice et productrice australienne s’est félicitée d’avoir tenu son bout. La sortie simultanée de Barbie et Oppenheimer dans les salles de cinéma l’été dernier avait suscité un engouement planétaire, surnommé « Barbenheimer ».

« C’est un double programme parfait… Il est clair que le monde entier était d’accord. Dieu merci ! », a-t-elle souligné. Les gens attendaient avec impatience le prochain film de [Christopher] Nolan et le prochain film de Greta Gerwig. Les voir en même temps était excitant. »

À ceux qui n’ont pas eu l’occasion de le voir au cinéma, Barbie atterrira sur Crave dès le 15 décembre.