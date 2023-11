Box-office nord-américain The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes s’installe en tête

(Los Angeles) The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes, préquel de la saga du même nom, s’est installé en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end d’exploitation, avec 44 millions de dollars récoltés entre vendredi et dimanche, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.