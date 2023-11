Rachel Zegler incarne Lucy Gray Baird dans The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes.

Dans les deux premiers films The Hunger Games, Lenny Kravitz incarne Cinna, le designer des nombreuses tenues de Katniss Everdeen. La Presse a discuté avec Trish Summerville, la véritable créatrice des costumes de Catching Fire et de The Ballad of Songbirds & Snakes, qui prend l’affiche vendredi.

Le cinquième volet dans la série de films The Hunger Games est un antépisode qui se déroule 64 ans avant les premiers Jeux de Katniss. On suit un jeune Coriolanus Snow (Tom Blyth) qui ne semble pas destiné à devenir l’impitoyable président de Panem que jouait l’acteur canadien Donald Sutherland.

Snow, âgé de 18 ans, espère obtenir une bourse afin de poursuivre ses études et redorer le blason de sa famille au sein du Capitole. Au même moment, les dirigeants en place remarquent une baisse de popularité des Hunger Games et mandatent son créateur, Casca Highbottom (Peter Dinklage), de leur insuffler une énergie nouvelle à l’occasion de leur dixième présentation.

Doyen de l’Académie où étudie Snow, il annonce à ses élèves qu’ils seront cette année mentors des tributs des différents districts. Snow se fait attribuer Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) du district 12, le même où Katniss verra le jour une cinquantaine d’années plus tard. Rebelle, la musicienne doit suivre les conseils de l’ambitieux jeune homme afin d’offrir le spectacle télévisuel demandé et de survivre à la cruelle compétition.

Des défis différents

L’excentricité et la flamboyance des costumes des premiers films The Hunger Games ont certainement contribué au succès de la franchise. Les ensembles colorés d’Effie Trinket, le personnage d’Elizabeth Banks, les complets extravagants de l’animateur Caesar Flickerman, joué par Stanley Tucci, ou la garde-robe entière de Katniss, dont la fameuse robe de mariée qui s’enflamme, ont marqué les esprits.

« Dans Catching Fire, Jennifer Lawrence porte entre 65 et 75 costumes différents, précise la designer Trish Summerville. Certains ne sont à l’écran que quelques secondes, mais on devait en créer pour toute la tournée des districts. »

PHOTO FOURNIE PAR LIONSGATE Trish Summerville, créatrice des costumes de The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes

La tâche était moins colossale pour The Ballad of Songbirds & Snakes (La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur en version française), puisque Lucy Gray Baird est vêtue de la même robe durant les deux tiers du film. Toutefois, pour la créatrice, le défi n’était pas moindre. « Lucy Gray porte la robe pour la Moisson et pendant tous les Jeux. Elle est décrite abondamment dans le livre. Les fans ont aussi publié en ligne leurs créations (fan art) bien avant que je commence à travailler sur le film. Je devais donc trouver une façon de la rendre unique malgré tout », explique Trish Summerville.

PHOTO MURRAY CLOSE, FOURNIE PAR LIONSGATE Les dessins sur le corset de la robe de Lucy Gray Baird représentent des serpents et des fleurs de katniss et de primrose.

Après avoir obtenu l’approbation du réalisateur Francis Lawrence pour l’un des modèles, elle a recommencé le processus à zéro, ajoute Trish Summerville. « Je voulais qu’elle soit davantage liée à Katniss. Ce personnage est tellement aimé et je voulais que nos fans, qui remarquent tous les détails, puissent sentir sa présence, mentionne celle qui est aussi derrière les costumes de trois films de David Fincher. Ainsi, j’ai gardé le corset, qui fait partie de la culture du district 12. »

Des serpents ainsi que des fleurs de katniss et des primroses sont également peints à la main. C’est peut-être ce qui a inspiré leur mère pour le nom de ses filles. Cette femme forte qui s’est tenue debout face au Capitole des années plut tôt. Trish Summerville, créatrice des costumes de The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes

Se distinguer à sa manière

La créatrice souligne que la personnalité radieuse de Lucy Gray est exacerbée par le contraste de sa robe dont les couleurs se sont estompées avec le temps.

De son côté, Coriolanus Snow tente de se démarquer par ses vêtements, avec l’aide de sa très créative cousine Tigris (Hunter Schafer). Le film s’ouvre alors qu’il cherche la chemise qu’elle a modifiée afin que son uniforme soit différent de celui des autres étudiants. « Ils sont 23 mentors et ils portent tous les couleurs du Capitole, soit noir, blanc, gris, rouge et marine. Lui est tout en noir, avec une chemise blanche aux boutons particuliers et une rose rouge sur son veston, qui est la signature de Snow. »

PHOTO MURRAY CLOSE, FOURNIE PAR LIONSGATE Tom Blyth dans le rôle de Coriolanus Snow et Viola Davis dans le rôle de la Dre Volumnia Gaul

Il n’y a pas dans The Ballad of Songbirds & Snakes de personnages aussi étincelants qu’Effie ou Caesar – quoique Lucretius Flickerman (Jason Schwartzman) a passablement de style –, mais la Dre Volumnia Gaul, incarnée par Viola Davis, sait se faire remarquer. La scientifique est Haut-Juge des 10es Jeux et joue un rôle important dans le parcours de Snow. « En dépit de la violence, il n’y a pas de sang dans notre film. Je souhaitais le représenter autrement, alors j’ai coloré les sarraus et les gants de latex de la Dre Gaul rouge vif. On voit les cicatrices sur son visage, mais ses vêtements cachent tout le reste de son corps. Elle préserve ainsi un mystère, mais les couleurs qu’elle porte la rendent un peu plus sympathique. Francis [Lawrence] disait qu’elle est un mélange entre Willy Wonka et le Dr Frankenstein. »

The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes sera en salle le 17 novembre.