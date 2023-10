Une image du film Five Nights at Freddy’s

L’angoissant Five Nights at Freddy’s conquiert le box-office nord-américain

(Los Angeles) Le film d’horreur Five Nights at Freddy’s a créé la surprise en détrônant la superstar de la pop Taylor Swift à la tête du box-office nord-américain, selon les chiffres publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Le long métrage, inspiré d’un jeu vidéo, met en scène des mascottes animatroniques hantées qui cherchent à tuer un agent de sécurité de nuit, interprété par Josh Hutcherson, et sa petite sœur dans une ancienne pizzeria avec des jeux d’arcade abandonnée.

Pour sa sortie, qui coïncide avec le week-end pré-Halloween, le film a engrangé 78 millions de dollars de recettes, un démarrage « fantastique », selon le spécialiste David Gross de FranchiseRe.

Five Nights at Freddy’s » se hisse ainsi dans le top 5 des meilleures sorties pour un film horrifique aux États-Unis après les films de la saga It tiré du roman de Stephen King. Et ce, même si les critiques sont « mauvaises », d’après M. Gross.

Le film-concert de la chanteuse Taylor Swift The Eras Tour qui comprend des scènes tournées lors de trois concerts différents, se positionne loin derrière, en deuxième place, avec 14,7 millions de dollars.

Depuis sa sortie, il a accumulé 149,3 millions de dollars en Amérique du Nord, les fans de la chanteuse issue de la musique country se présentant parfois en bottes de cow-boy à la projection.

Killers of the Flower Moon, dernière œuvre de Martin Scorsese, glisse en troisième position avec 9 millions de dollars pour sa deuxième semaine dans les salles obscures.

Le film d’une durée de trois heures 26 minutes, qui réunit les deux acteurs fétiches du réalisateur, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, narre les meurtres ayant ciblé le peuple amérindien Osage pour accaparer leurs richesses issues du pétrole, dans l’Oklahoma du début du XXe siècle.

À la quatrième place, le documentaire chrétien After Death sur les expériences de mort imminente a récolté 5,1 millions de dollars pour sa première semaine d’exploitation.

Juste après, The Exorcist : Believer a enregistré 3,1 millions de dollars de recettes.

Comme l’original, le film s’articule sur des personnages possédés par des forces surnaturelles, aux visages recouverts de plaies, sur fond d’une trame sonore parfois anxiogène et avec une apparition d’Ellen Burstyn de la production de 1973.

Voici le reste du top 10 :

6. PAW Patrol : The Mighty Movie (2,2 millions de dollars)

7. Freelance (2,1 millions)

8. The Nightmare Before Christmas (2 millions)

9. Saw X (1,7 million)

10. The Creator (1 million)