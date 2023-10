Robert Pattinson et Christian Bale dans le plus récent film de Hayao Miyazaki

Les acteurs Christian Bale et Robert Pattinson prêteront leurs voix à la version anglaise du plus récent film du maître de l’animation japonaise, Hayao Miyazaki.

Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Dafoe, Karen Fukuhara, Mark Hamill et Florence Pugh font aussi partie de la distribution de The Boy and the Heron.

Sorti en salle au Japon l’été dernier, le long métrage suit, dans les années 1940, un jeune garçon qui découvre une tour abandonnée à partir de laquelle il pénètre dans un monde fantastique. Dans cet univers, il fera la rencontre d’un grand héron.

PHOTO FOURNIE PAR RPE/ZOJ Christian Bale

Il s’agit du premier film du réalisateur en une décennie.

The Boy and the Heron prendra l’affiche le 8 décembre prochain au Canada.