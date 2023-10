(Bombay) La Malaisienne Michelle Yeoh, première femme asiatique à avoir décroché un Oscar de la meilleure actrice et ancienne championne de squash, a été élue mardi pour quatre ans au Comité international olympique lors de la 141e session de l’instance à Bombay.

Agence France-Presse

Proposée par la commission exécutive du CIO en septembre, l’artiste de 61 ans a été adoubée à une large majorité aux côtés de l’ex-judokate israélienne Yael Arad, du dirigeant sportif hongrois Balazs Fürjes, de l’ex-volleyeuse et députée péruvienne Cecilia Villacorta, de l’organisateur d’évènements sportifs allemand Michael Mronz et du patron du Comité olympique tunisien Mehrez Boussayene.

La session a également élu deux présidents de fédérations internationales en raison de leurs fonctions : la Suédoise Petra Sörling, qui dirige celle de tennis de table, et le Coréen Jae Youl Kim, à la tête de l’Union internationale de patinage.

Michelle Yeoh n’a jamais participé à des Jeux olympiques ni occupé de fonctions de direction dans le sport, mais elle est la personnalité la plus connue parmi les huit nouveaux arrivants, sept mois après avoir reçu un Oscar pour son rôle dans la comédie déjantée Everything Everywhere All At Once.

La comédienne a néanmoins été championne de squash junior de Malaisie – un sport dont le CIO vient de voter l’entrée aux JO-2028 de Los Angeles –, et a longtemps pratiqué la danse avant de se blesser et de renoncer à une carrière de ballerine.

« Je n’ai jamais rêvé d’être actrice mais, enfant, j’ai toujours rêvé d’être une athlète olympique ! », a-t-elle confié en zone mixte après la cérémonie, expliquant avoir aussi pratiqué l’athlétisme, la natation et le plongeon, et désormais la boxe simulée et la randonnée.

« Toucher des personnes d’horizons différents »

Pour « rejoindre la famille » du CIO, a-t-elle raconté, elle a « campé devant la porte du président » Thomas Bach, rencontré lors de sa visite en Malaisie en 2015. « J’ai beaucoup de chance qu’il m’ait écoutée et m’ait demandé ce que vous demandez tous : “Pourquoi devrais-je avoir un siège à cette table ?” Je suis très heureuse qu’il m’en ait finalement donné un. »

« J’utiliserai tous les moyens dont je dispose en tant qu’actrice […], car nous sommes en mesure de toucher des personnes d’horizons différents », a-t-elle promis. Déjà ambassadrice depuis 2016 du Programme des Nations unies pour le développement, elle a estimé que l’équipe olympique des réfugiés pourrait être « un très, très bon point de départ », car elle a « déjà travaillé » avec des personnes déplacées.

Révélée à partir de 1984 par une série de films d’action, aux côtés de Jackie Chan ou Maggie Cheung, Michelle Yeoh a émergé sur la scène planétaire en 1997 en incarnant la James Bond girl de Demain ne meurt jamais, avant de jouer dans des succès comme Tigre et dragon, Mémoires d’une geisha et plus récemment Crazy Rich Asians.

Avec plus de 50 films à son actif en 40 ans, l’actrice a une dizaine de projets en préparation, dont les nouveaux films Avatar.

Elle est depuis longtemps la compagne du Français Jean Todt, figure incontournable du sport auto mondial, ancien directeur de l’écurie de Formule 1 Ferrari qui présida aussi la Fédération internationale de l’automobile.