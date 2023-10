PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Les actrices Sophie Desmarais et Nour Belkhiria, figurant toutes deux dans le film, se sont présentées tout sourire aux caméras du tapis rouge. À l’écran, Sophie Desmarais incarne Emma, une talentueuse cheffe d’orchestre et étoile montante sur la scène montréalaise. Le film fait état de sa relation complexe avec son père et agent Patrick, qui maintient une emprise sournoise sur elle depuis l’enfance.